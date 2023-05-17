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Bakan Soylu duyurdu: Şehitlerimizin intikamı alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde başlatılan operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 11:32 - Güncelleme:
Bakan Soylu duyurdu: Şehitlerimizin intikamı alındı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde başlatılan operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu Twitter hesabından şöyle yazdı:

Şehitlerimizin intikamı alındı.

Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam

5 TERÖRİST

SARI TORBADA

Terörün de kökünü kurutana kadar devam❗

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