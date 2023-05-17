Bakan Soylu duyurdu: Şehitlerimizin intikamı alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde başlatılan operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu Twitter hesabından şöyle yazdı:
Şehitlerimizin intikamı alındı.
Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam
5 TERÖRİST
SARI TORBADA
Terörün de kökünü kurutana kadar devam❗
Şehitlerimizin intikamı alındı.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 17, 2023
Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam
5 TERÖRİST
SARI TORBADA
Terörün de kökünü kurutana kadar devam❗ pic.twitter.com/XnBMUAR3hP