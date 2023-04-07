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Üst düzey darbe! Bakan Soylu açıkladı: O bölge tamamen temizlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Hakkari Alandüz Bölgesi de teröristlerden tamamen temizlendi. PKK'nın sözde komutanı, turuncu kategorideki terörist, saklandığı mağaraya yapılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi' dedi.

7 Nisan 2023 Cuma 11:00 - Güncelleme:
Üst düzey darbe! Bakan Soylu açıkladı: O bölge tamamen temizlendi
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Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzm.J.III.Kad.Çvş. Durmuş Ali UZUN operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova Dağlıca Buzul Dağları Alandüz Bölgesi Arsan mevkiinde nokta operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda yaşanan silahlı çatışmada 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, Hakkari Dağlıca-Alandüz sözde Cilo bölge sorumlusu ve Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan "Alişer İntikam" kod adlı Emrah Arpak olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadele operasyonlarının, bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

"ALANDÜZ BÖLGESİ TERÖRİSTLERDEN TAMAMEN TEMİZLENDİ"

Bakan Süleyman Soylu da sosyal medyadan operasyona ilişkin paylaşım yaptı.

Hakkari Alandüz bölgesinin de teröristlerden tamamen temizlendiğini vurgulayan Soylu, "PKK'nın sözde komutanı, turuncu kategorideki terörist, saklandığı mağaraya yapılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızın eline sağlık." dedi.Ayrıntılar geliyor...

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