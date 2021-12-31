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Bakan Soylu duyurdu: Ülke genelinde tek seferde yakalanan en yüksek miktar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 553 kilogram metamfetamin ve 137 kilogram kimyasal madde ele geçiren emniyet birimlerini tebrik etti. Soylu, ülke genelinde tek seferde en yüksek miktarda metamfetaminin İstanbul'da ele geçirildiğini bildirdi.

AA31 Aralık 2021 Cuma 16:33 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 16:36
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Bakan Soylu, Twitter hesabından İstanbul'un Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerindeki uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Soylu, ülke genelinde tek seferde en yüksek miktarda metamfetaminin İstanbul'da ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu paylaşımında, "İstanbul'da bugün Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda 553 kilogram metamfetamin, 137 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti ve narkotik birimlerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

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