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Zehir tacirlerine bir darbe daha! Tam 3 Ton 860 kg esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Emniyeti tarafından yapılan operasyonda 3 ton 860 kg esrar ve 99 bin captagon uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu

23 Mart 2021 Salı 18:23 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 18:35
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Kocaeli'de polis ekiplerince gümrüklü alandaki yük gemisine düzenlenen operasyonda 3 ton 860 kilogram toz esrar ile yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrüklü alandaki bir gemiye operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir konteynere gizlenen 119 çuval içinde 3 ton 860 kilogram toz esrar ile yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yurt dışından getirilen ve yurt dışına çıkarılmaya çalışılan uyuşturucu maddenin, karton rulolarla gizlendiği ve moloz kalıntısı süsü verilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Dedektör köpeklerin koku almasını önlemek için de bazı çuvallara nane yerleştirildiği tespit edildi.

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