İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2021 Perşembe / 17 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2252
  • EURO
    9,9881
  • ALTIN
    470.04
  • BIST100
    1398.89
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Soylu: Eren-2 Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Güncel

Bakan Soylu: Eren-2 Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Eren-2 Operasyonu'nda sözde 'özel güç sorumlusu'nun da içinde olduğu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

29 Nisan 2021 Perşembe 15:07 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 15:13
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında 5 terörist daha etkisiz! Bu ülkenin yiğit evlatları, Kahraman Jandarma'mıza helal olsun" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır-Lice kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince İHA/SİHA, Atak Helikopter ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda, sözde 'özel güç sorumlusu'nun da içinde olduğu terörist, etkisiz hale getirildi." denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.