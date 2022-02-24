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Bakan Soylu Göç İstişare Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üniversitelerin göç araştırma merkezleri ve enstitülerinden akademisyenlerle Göç İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

DHA24 Şubat 2022 Perşembe 10:59 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:59
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İçişleri Bakanlığı Göç Dairesi Başkanlığınca Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 'Üniversitelerin Araştırma Merkezleri-Enstitüleri ile Göç İstişare Toplantısı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlık etti. Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın da katıldığı toplantıda, göç araştırma merkezi ve enstitülerinden 20 akademisyenin yanında 25 farklı üniversitenin araştırma merkezinden 10 profesör, 8 doçent, 6 doktor eğitim üyesi, 1 öğretim görevlisi yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda göç alanına ilişkin son gelişmeler değerlendirilerek, söz konusu merkezlerle iş birliği alanları ele alındı.

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