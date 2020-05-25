25 Mayıs 2020 Pazartesi 08:13 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 08:13

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon programında bir şehit evladı ile yaşadıklarını anlattığı anlar herkesi gözyaşlarına boğdu.

Soylu şehitlerden, şehit ailelerinden ve şehit ailelerinden gelen mektuplardan bahsetti. Soylu, evindeki bir dolapta nelerin yer aldığını açıkladı.

Soylu bir şehit çocuğunun yazdığı mektupta neler yazdığını şöyle anlattı: "Arka odamda bir şeyim var. Dolap gibi bir şey. Vitrin derler ya. Dolap gibi bir şey. Orada şehit ailelerinden gelen mektuplar. Mektuplar! Şehitlerinde, her gittiğim cenazenin de fotoğrafları var.

"BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN..."

Beni en çok etkileyen, yedi-sekiz yaşında bir çocuk tanırım da şu kadar küçük bir mavi kartın içerisine kendi el yazısıyla yazmış. Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca. Şimdi tabii bu…"

Soylu'num bu anısını anlattığı anlarda gözünde yaşlar akması dikkat çekti. Bu anlar izleyenleri de duygulandırdı.