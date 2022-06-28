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Bakan Soylu: İki vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sel afeti ve su taşkınları sebebiyle; Kastamonu Küre İkizciler Köyünde kaybolan hemşehrimiz Recep Bakırcı'yı, Düzce Kaynaşlı'da sele kapılan kepçe operatörümüz Okan Bayrak'ı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.

DHA28 Haziran 2022 Salı 10:56 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sel afeti ve su taşkınları sebebiyle; Kastamonu Küre İkizciler Köyünde kaybolan hemşehrimiz Recep Bakırcı'yı, Düzce Kaynaşlı'da sele kapılan kepçe operatörümüz Okan Bayrak'ı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.

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