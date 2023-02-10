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Bakan Soylu ile Azerbaycanlı komutan arasında duygulandıran diyalog

Azerbaycan ordusuna bağlı arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş'taki çadırını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Azerbaycanlı komutan arasında geçen diyalog duygulandırdı.

10 Şubat 2023 Cuma 05:30 - Güncelleme:
Bakan Soylu ile Azerbaycanlı komutan arasında duygulandıran diyalog
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Türkiye, 6 Şubat'ta peş peşe 2 büyük deprem ile derinden sarsıldı. Depremlerin ardından ilk uluslararası yardım Azerbaycan'dan geldi.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın çok sayıda konvoyla Türkiye'ye insani yardım göndermesinin yanı sıra deprem bölgesinde Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı 34'ü sağlık çalışanı 725 personel arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor.

Azerbaycan ordusuna bağlı arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş'taki çadırını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Azerbaycanlı komutan arasında geçen diyalog duygulandırdı.

İşte sözler:

Bakan Soylu: Çok sağ olun.

Azerbaycanlı komutan: Borcumuzdur.

Bakan Soylu: Kardeşin kardeşe borcu olmaz.

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