İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TGRT Haber canlı yayınına konuk oldu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Her sandık yeni bir seçimdir. Bu seçim Türkiye'ye ne dedi, dünyaya ne dedi? Bu seçimin iki sonucu var; biri cumhurbaşkanlığı, diğeri parlamento. Cumhur İttifakı 323 sandalye aldı ve özellikle seçimden önce Millet İttifakı'nın bir araya gelme sebebi olan parlamenter sisteme dönme arzusunu millet reddetti. Ortaya konulan yönetim tarzını benimsiyorum dedi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devam etmesine karar verdi millet. En önemli dayanaklarından bir tanesinde Millet İttifakı yoksun kaldı.

49,52 oy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve ondan 2 milyon 500 bin oyla Kılıçdaroğlu. Orada da millet netice ortaya koydu. 275 bin daha oy verselerdi Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilecekti ama ikinci tura götürdü millet. Türkiye katılımıyla beraber dünyanın seçime en çok katılım sağlayan ülkesi yoktu. Demek ki Türk halkının seçime katılma konusunda endişesi söz konusu değil. Kendi iradesini ortaya koyabildi. Dünyadaki demokrasiyi kendisine rehber edinen ülkelerden çok daha büyük olgunlukla süreci yönetti Türkiye.

Millet 'Ben parlamenter sistemi kabul etmiyorum' demişse cumhurbaşkanlığı seçiminde de dedi ki; 'Kuzey Irak'ta Mehmetçiği çekmek istiyorsunuz, LGBT'yi öneriyorsunuz. 15 Temmuz'un faiilerini Türkiye'nin başına getirmek istiyorsunuz. Koruculuğu kaldıracaksınız. Bunu doğru bulmuyorum' dedi.

'CHP, PKK İLE YAKINLAŞMANIN FATURASINI GÖRDÜ'

HDP'ye oy verenlerin hepsi CHP'ye kaybı bu seçimde. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'yken Doğu ve Güneydoğu'da bu oyu alabiliyor muydu? Hayır. Ben bunu tehlikeli bir iş birliği olarak görüyorum. HDP-PKK bandında, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de Mehmetçiğimizi geri çekmek ve orayı terör devleti haline getirmeye çalışanları milletimiz reddetti.

Şimdi ikinci tura gidiyoruz. CHP, PKK ve Kandil ile yakınlaşmasının faturasını gördü. Anladığım kadarıyla yeni bir ocak teşkilatı kuracaklar. Başına da İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu getirecek. Yani milliyetçi-sağcı bir ocak kurma hassasiyetine girişmişler. Bunların hepsi acınası işler.

Seçimin ortasına doğru geldik. CHP ve onun bileşenleri çok net şekilde türbe ziyaretlerinden vazgeçti, daha ziyade Kandil siyasetinin önemli argümanını ortaya koydu ve bundan da çekinmediler. Murat Karayılan ne dediyse Kılıçdaroğlu aynısını söyledi.

Bakanlık olarak seçimden öncesi, seçim sırası, seçim sonunda güvenlik önlemlerimiz var. Bir siyasi parti yöneticisi, belediye başkanları çıkıp 'Biz kazandık' diyerek milleti yanılttılar. Türkiye'de belki de başka olayların yaşanması için tetik mekanizması ortaya koydular. Sandıklar sayılıyor, her sandıkta CHP'li ve diğer bileşenlerinin görevlileri var. Ortada ıslak imzalı tutanaklar var.

"LAVRION KAMPI'NDAN SEÇİM GECESİ İÇİN TALİMAT VERİLDİ"

Ben açıklama yapmadım. Ben seçimle neredeyse birebir ilgili birisiyim. Sandıkların korunmasıyla, güvenli oy kullanılmasıyla ilgili kanunun verdiği görevler var. İstihbaratlarımız var. Atina'daki Lavrion Kampı'ndan talimat verildi, bir hadisede devreye girilmesi ve Türkiye'de terör örgütlerinin karmaşa sağlaması için talimat verildi. O gece ortalığın karıştırılmasını temin için talimat verildi. Türkiye o kadar net bir tablo ortaya koydu ki, oy veren vermeyen, sandığa giden herkes bunu bir demokrasi şenliğine dönüştürdü.

"İSVEÇ KONSOLOSLUĞU ÜZERİNDEN YARDIM YAPILIYOR"

Sandıklarda 'Oy ve Ötesi' derneği sandıklarda anarşizme yol açıyor. Sandık başkanlarını, sandık üyelerini tehdit etmiştir. Bunlar kim tarafından fonlanıyor? Macaristan İçişleri Bakanı bana dedi ki, bizdeki seçimlere ABD ve Soros müdahale etti, kaynak aktardılar. Bu seçimde ABD Hazinesi'nden direkt olarak derneklere para geldi. Gözünüzü seveyim, dikkatli olun. Seçiminize müdahale ettirmeyin. Biliyorsunuz Biden'ın bir sözü vardı. '15 Temmuz'da darbeyle yapamadık. Neyle yapacağız? Seçimle. Muhalefetle iş birliği yapacağız ve bunu gerçekleştireceğiz.' dedi.

Peki seçim öncesi dergilerde yani tüm Fransız dergilerinde Alman dergilerinde The Economist'te hepsinde ne yayınlandı? Tayyip Erdoğan... Sanki seçime Avrupa giriyor. Seçime bizim milletimiz giriyor. Yani eskiden rahmetli Özal konuşurdu, rahmetli Demirel konuşurdu, rahmetli Erbakan konuşurdu, rahmetli Türkeş konuşurdu. Şimdi Murat Karayılan konuşuyor. Almanya'nın dergileri konuşuyor. ABD Başkanı Biden konuşuyor. Türkiye seçiminin şekli şemali değişmiş durumda. Bu bir müdahale değildir de nedir?

Hangi şartlarda seçime gittiğimizi ve hangi şartlarda milletin ne kadar sağduyulu bir karar verdiğini ifade etmek için söylüyorum birinci turda.

2023 yılında 'Oy ve Ötesi'ne İsveç konsolosluğu üzerinden 1 milyon 346 bin lira yardım yapılıyor. Yine 2023 yılında Belçika'da yine 'Oy ve Ötesi'ne 53 bin euro yardımda bulundu.

"İSVEÇ'İN BELÇİKA'NIN NE İŞİ VAR?"

Kim destekliyor bunları? Bu İsveç'in aynı zamanda Belçika'nın ne işi var Türkiye'nin seçimlerindeki bir dernekle ilgili onların seçimi denetlemesi üzerine ortaya koyacağı destekle ne ilgisi var? Bunu Türkiye'deki bütün vatandaşlarımıza sormak istiyorum. Ne ilgisi var? Biz başka ülkelerdeki dernekleri destekliyor muyuz? Veya başka ülkeler başka ülkelerdeki dernekleri desteklemekle yükümlü mü? Benim seçimimle, benim demokrasimle ne ilginiz var?

Bu aynı zamanda ülkenin milli güvenlik sorunudur. Sadece 'Oy ve Ötesi' değil bir platform kuruyor. Bu platform dışarıdan besleniyor ve dışarıdan beslenen bu platformda aynı zamanda dışarıdan para alıyor. Yine İsveç Konsolosluğu üzerinden almış. Yine 2022'de yardımcı olmuş. Yine İsveç İstanbul Başkonsolosluğu yardımda bulunmuş.

'İNCE'YE OPERASYONU CHP VE FETÖ YAPTI'

Kılıçdaroğlu'nun kimi temsil ettiği belli. Üzerinde FETÖ, Kandil, PKK, Amerikan forması var. Üçünü üst üste giyip savunuyor. Muharrem İnce'ye operasyonu kim yaptı? Her şey ortada. İnce 4 adaydan birisi. Kendi özel hayatına yönelik yalan videolarla adaylıktan çekilmesini sağlamak anti demokratik değil mi? Hani etik yasası, hani ahlak? Sizin aileniz, çocuğunuz yok mu? Bu bir FETÖ taktiğidir. Bu iş FETÖ ve CHP operasyonudur. FETÖ'nün Türkiye'de yapmadığı şey kalmadı. Kılıçdaroğlu'nun gelişi de şaibelidir. Baykal FETÖ taktiğiyle indirildi, Kılıçdaroğlu geçti.

İKİNCİ TUR TAHMİNİ

İkinci turda milletimizin bizi, Sayın Cumhurbaşkanımızı seçeceğine inanıyorum. İstanbul'da 4 gündür sahadayım, burada vatandaşı gözlemledim. İnanın sokağa çıktığımızdan itibaren insanlar etrafımızda dolaşıyor. İkinci seçimi alacağız diyor. Elbette bazı kesimlerde bizim için rehavet riski olabilir ama Tayyip Erdoğan'a oy veren seçmenin tekrar sandığa gitmesi gerek. Çünkü Erdoğan 25 yıl bu ülkeye sadakatle hizmet etti. Ülkenin gelişmesini sağladı. Etrafımızdaki tehditlerden bizi uzak tuttu. Türkiye'yi krizlere ve geleceğe dayanıklı hale getirdi. Bir önceki seçimde olduğu gibi ciddi bir oy farkıyla sayın Cumhurbaşkanımızın ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Farkın daha da açılacağını düşünüyorum. Seçim sandıkta kazanılır. Seçim konusunda rehavete düşmemek gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

SİNAN OĞAN AK PARTİ İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Her oy bir milli irade tecellisidir. Herkes kendi beğendiğine oy verir. Bunun üzerinde yorum yapmam doğru olmaz. Bize oy veren vermeyen herkesin oyuna talibiz. AK Parti'yle görüşüp görüşmeyeceğini bilmiyorum. Yorum yapmıyorum. Özellikle bu konularda değerlendirme yapmayı doğru bulmam.

'KILIÇDAROĞLU PKK HAVUZUNDA YÜZDÜ, FAYDA GÖRMEDİ'

Kılıçdaroğlu milliyetçi söyleme yönelmesinin sebebi şu. Kılıçdaroğlu çok girdiği ve yıkandığı PKK havuzundan bir fayda görmedi. PKK havuzunda çok yüzdü ama fayda görmedi. Şimdi nasıl kurtulacağının telaşı içinde ama bundan kurtulamaz çünkü iç içeler.

Seçimin en önemli sonuçlarından biri şu; HDP'nin yöneticileri PKK'nın tekelinde. Kandil tavır ortaya koymadan HDP adım atamaz. PKK'nın siyasi kanadıdır. Siz bunlarla ilişki içine girmişsiniz ve sonuç ne? HDP ne almış? Yüzde 13,5'la zirve yaptığı oyun hep altına düştü sonraki seçimlerde. 8,5 oya kadar gelmiş."