'Hanımına bıçak çektiler, çocuk sipariş alamıyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hani şurada, Hadımköy'de bir genç kafeteryasında ona bir soru sordu. Bakın hanımına bıçak çektiler. Çocuğun sürekli yurt dışından arayıp telefonlarını sosyal medyadan verdiler. Ve sabahtan akşama kadar taciz ettiler. Hala taciz ediyorlar. Tehdit ediyorlar. Çocuk sipariş alamıyor. Allah kimsenin eline bunları düşürmesin" şeklinde konuştu.