Bakan Soylu Jandarma Teşkilatı'nın yıl dönümünü kutladı

AA 14 Haziran 2021 Pazartesi 10:52 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 10:52

Soylu, yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk Jandarma Teşkilatının aziz milletin haksızlığa, hukuksuzluğa ve varlığına dönük tehditlere karşı verdiği en müstesna cevaplardan biri olduğunu vurgulayarak, "Türk Jandarma Teşkilatı, vatana, millete ve bayrağa olan müebbet sevdasının 182. yıl dönümünde bayrağının gölgesinde ve görevinin başında olmanın haklı gururu içindedir." ifadesini kullandı.

Dünyadaki emsalleri içinde hem nitelik hem de nicelik açısından tartışmasız en güçlülerinden biri olan Türk Jandarma Teşkilatının, asayişten düzensiz göçle mücadeleye, terörden uyuşturucuya, trafikten kaçakçılığa kadar çok geniş bir sahada ve diğer kolluk birimleriyle tam iş birliği içinde millete hizmet ettiğini, hem tecrübesini hem de yüksek kapasitesini sahaya yansıttığını bildiren Soylu, şunları kaydetti:

"Bu geniş görev ve sorumluluk sahasının gereği olarak ciddi bir kapasiteyi bünyesinde barındıran jandarmamızın, özellikle 15 Temmuz sonrasında beşeri ve teknik kapasitesinin artırılmasının yanı sıra tüm sistemlerin hem modernizasyonu hem de başta Emniyet Teşkilatı olmak üzere diğer kurumlarla entegrasyonu, mevcut başarısını daha da arttırmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığının parmak izi teşhis sisteminin Emniyet Genel Müdürlüğü ile entegrasyonu sayesinde 20 bin 296, balistik veri tabanının entegrasyonu ile 328 faili meçhul olay aydınlatılmıştır. Yapılan ciddi yatırımlarla kriminal ve balistik laboratuvarları dünyanın gelişmiş ülke standartlarına yükseltilmiş, mermi kovanı inceleme süresi 1 yıldan 1 saate, patlayıcı madde analizi 2 günden 4 saate, DNA analizi 4 günden 8 saate, parmak izi incelemesi 10 günden 5 dakikaya düşürülmüştür."

Soylu, jandarma sorumluluk bölgesinde 2018'de yüzde 68 olan mal varlığına karşı işlenen suçları aydınlatma oranının 2020 sonu itibarıyla yüzde 80'e ulaştırıldığına dikkati çekerek, kişilere karşı işlenen suçları aydınlatma oranının da yüzde 99 olduğunu belirtti.

Soylu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"17 jandarma arama kurtarma, 13 su altı arama kurtarma timimiz, her biri 2 motordan oluşan 364 motosikletli huzur timimiz, okullarda görev yapan 5 bin 656 güvenli eğitim koordinasyon görevlimiz, görev yaptıkları bölgelerde 2019-2020'de ölümlü trafik kaza sayısını yüzde 4,7 azaltan jandarma trafik personelimiz, doğal hayatı korumak üzere görev yapan jandarma çevre koruma timlerimiz, 2020 yılında 11 bin 838 operasyon yapan, 2021 sonunda bu sayıyı 13 bin 22 olarak planlayan, bilhassa kök kenevir ekimiyle büyük bir mücadele veren jandarma narkotik birimlerimiz, bizim evlatlarımızın ürettiği İHA'ları, helikopterlerini fabrikadan çıkar çıkmaz envanterine katan ve o araçlarla PKK terör örgütüne dünyayı dar eden, halen 35 taktik İHA sistemi ile 65 hava aracını bünyesinde barındıran jandarma havacılık birimlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve yönlendirmeleriyle 'kesintisiz operasyon' stratejisiyle PKK'yı bitiren nesil olmaya ant içen, her büyük operasyonuna bir şehidimizin adını verip ruhlarını şad eden, 2020 yılında 18 bin 623 operasyon yapıp 2021 için 19 bin operasyon hedefleyen jandarma özel harekat timlerimiz ve jandarma komandolarımız, hem gözümüz kulağımız olan hem de ikna yöntemiyle dağdan eleman indirip hain örgütün ipini çeken jandarma istihbarahatımız, karada, havada, denizde, masa başında, dağ başında, köyde, mezrada, karakolda, suçlunun, kaçakçının, organize suç çetelerinin peşinde, hangi görevi yaparsa yapsın o şanlı üniformaya layık olan bu vatanın evlatları, jandarmamız... 182. yaşınızı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz olmak üzere bu vatan için feda-i can eden, can emanetini bu vatan için teslim etmeye hazır bütün vatan sevdalılarını, rahmet ve minnetle anıyoruz."