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Bakan Soylu, 'kamuoyu bunu ilk defa duyacak' dedi ve açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK’nın kandırarak dağa çıkarttığı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, 'Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak. Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Anneden mektuplar atıyoruz.' dedi.

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İşte Soylu’nun sözlerinden satır başları:
 
Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak. Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Anneden mektuplar atıyoruz.
 
Terör örgütünün psikolojisinin tamamen dağıldığını. Bunun da ülkenin selameti açısından büyük bir önemi olduğunu ifade etmek isterim.
 
Birçok yöntemimiz var ben sadece bir iki yöntemi paylaşmak istedim.
 
Bunların hepsi bilimsel olarak yürüttüğümüz faaliyetler.

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