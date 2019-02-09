Bakan Soylu: Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18 oldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e çıktığını, bir kişiyle temas kurulduğunu ve çalışmaların aynı titizlikle devam ettiğini söyledi.