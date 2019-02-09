Bakan Soylu: Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18 oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e çıktığını, bir kişiyle temas kurulduğunu ve çalışmaların aynı titizlikle devam ettiğini söyledi.
- AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken bina enkazında bir kişiyle temas kurulduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, çöken binanın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, olayda ölenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi.
Binaların risk analizi yapılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binanın olduğu bölgedeki binaların risk analizinin yapılacağını bildirdi.
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