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Bakan Soylu, konteyner kent kurulacak alanı inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’daki depremzedeler için konteyner kurulacak alanda incelemelerde bulundu.

IHA03.02.2020  12:50 - Güncelleme: 03.02.2020  12:50

24 Ocak’ta meydana gelen merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin mağduriyet yaşamalarını önleyecek tedbirler için başlatılan çalışmalar kapsamında kentteki temaslarını sürdürdü.Depremzedeler için geçici barınma alanı olarak kullanılması düşünülen, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinin faaliyete geçmesinin ardından kullanılmayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi binalarında inceleme yapan Soylu, daha sonra Boğaziçi Havacılık ,Teknoloji Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geçti, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nun da eşlik ettiği Bakan Soylu, depremzedeler için geçici barınma olarak kullanılacak konteyner kentin kurulacağı alanda da inceleme yapıp bilgi aldı.

Elazığ'da depremde ağır hasar gören binanın çökme anı kameraya yansıdı

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