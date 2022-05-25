Bakan Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ile görüştü

Soylu, makamındaki görüşmede, Bakan Abdullah'ı Türkiye'de tekrar görmekten büyük bir onur duyduğunu belirtti.

Yaklaşık iki buçuk yıl önce bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Soylu, tekrar bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Aynı inancın, dinin mensupları olarak, kültürel açıdan da birbirine yakın özellikleri barındıran iki Müslüman ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmayı çok önemli bulduklarını dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Sizle görüştükten sonra bir çok problemle dünya karşı karşıya kaldı. Bu sınavların her birini hep birlikte yaşadık. Hala salgından enerji krizlerine kadar, bunların oluşturduğu göç krizlerinden, ekonomik krizlere kadar bir çok sınamayı hep birlikte yaşıyoruz. Maalesef bu süreç, dünyanın zengin güçlerinin bu sınamalarda dünyanın diğer tarafına gerekli ilgiyi, alakayı, yardımı, desteği göstermediğini ortaya koydu. Aynı zamanda dünyada çok şey beklenen çatı örgütlerinin de bu sınavdan çok başarılı çıkmadığını ortaya koydu. Bu bize bir şey gösterdi, özellikle tarihsel bağı olan ülkelerin ikili veya bölgesel ilişkilerinin çok daha önemli olduğunu ifade ediyor."

Bakan Soylu, bölgesel, ikili, tarihsel, kültürel ve ticari ilişkilerin oluşturduğu süreçlerin birbiriyle ilişkisi olan ülkelere katma değer sağladığını belirtti.

Ülkelerin oluşturduğu veya kendi potansiyelinde bulundurduğu üstünlükleri birbirleriyle paylaşırlarsa zor dönemin bütün şartlarını daha rahat atlatabileceğine dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Bu sebeple geçen burada bulunduğunuz dönem içerisinde de aynı değerlendirmeleri ortaya koymuş ve özellikle Güvenlik İşbirliği Anlaşması'nın sağladığı ivmeyle de ilişkilerimizi çok önemli bir noktaya taşıma konusunda birbirimizle teyitleşmiş ve bu adımları atmıştık.

Terörizmden vekalet savaşlarına kadar uyuşturucu ticaretinden sınır aşan organize ve siber suçlara, mali suçlara kadar elbette ki bir çok alandaki iş birliğimizi geliştirebileceğimiz adımlarımız var ve bunları daha önemli bir noktaya taşımalıyız."

Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah da Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, davet için Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) heyetler arası görüşme yapıldı.