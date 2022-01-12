Bakan Soylu muhalefete sert çıktı: Görmezden gelemeyiz!

12 Ocak 2022 Çarşamba 23:38 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 00:20

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

2020 yılının küresel terörizm endeksi raporu yayımlandı. Dünyada küresel terör tehdidi açısından 1. ülke Afganistan, 2. ülke Irak, 3. ülke Nijerya, 4. ülke Türkiye. Irak ve Suriye dünyada 2 terör örgütünün devlet otoritesini yok ettiği iki ülke. Dünya bunun maliyetini, bedelini ödüyor. Ama biz bunun tam da göbeğindeyiz.

Suriye'de terör koridoru oluşturmaya çalıştılar. İnsan kaynağı, eğitim, strateji, lojistik, para açısından desteklenen, Türkiye'yi hedef haline getiren bir tabloyla karşı karşıyayız. 21. asır küresel güçler hariç tüm ülkeleri yalnız bıraktı. Kendilerini koruyamayacak ülkeler 21. yüzyılın başından beri yalnız.

Dünyanın en temel sorunlarından birisi olan pandemi sonucunda bütün ülkeler yalnız kaldı. Çareyi ikili ilişkilerinde buldular, bunun en bariz örneğini Türkiye verdi. Küresel sorun olarak karşımızda duran ikinci sorun göçmen sorunu. Avrupa, Amerika rahat, bir tek şey istiyorlar: Türkiye, İran, Afganistan sınırlarını korusun, bize göçmen gelmesin. Bunun yanında Yunanistan göçmenleri yaksın, öldürsün, buna da ses çıkarmayalım.

Angelina Jolie fotoğrafını gösterdiler, bizi oyaladılar. Üçüncü sorun da enerji sorunu. Nasıl aşıları birbirlerinden saklamışlarsa aynısını enerji sorununda da yapıyorlar. Kendi ekonomilerini yükseltmek, emeğin ucuzluğundan istifade edebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Herkesi kötü bir anlayışa itmeye çalışan, insanları terörize etmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin altyapı meselelerini çözmeye başladıktan sonra dış politikaya döndü.

Tam da 21. yüzyılın başlarından itibaren bizim ortaya koyduğumuz bu strateji küreselleşmenin ülkeleri yalnız bırakmaya başladığı süreçte Türkiye'ye can suyu oldu. Bizim ikili, bölgesel, küresel, tarihsel işbirliklerimiz var. Bugün dünyanın tüm stresine, bütün bu saldırılara karşı ayakta duruyor isek bu Türkiye'nin altyapılarını tahkim etmesi ve dış politikada cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam da bize yakışan bir siyaset biçimini temsil etmesi nedeniyledir.

Biz bu resme sırtımızı dönemeyiz. Muhalefet gibi sulandırma yapamayız, görmezden gelemeyiz. Terörü sorun görenlerin oranı yüzde 1.3'e düşmüş Türkiye'de. Grup toplantılarında ne İYİ Parti Meral Akşener, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne HDP "Bu fotoğraf doğru değildir. Terörle bu kadar iç içe girmiş bu anlayışı şiddetle reddediyoruz" diyemedi. Bir tanesi bir şey söyleyemedi.

Gaziantep'te 2 gün önce bir dava sonuçlandı. Davada Gaziantep HDP İl Başkanı PKK ile, terör örgütüyle ilk önce iltisak ve irtibat, daha sonra da üyelik, bütün bunlar sonucunda dünyanın cezasını aldı.