Bakan Soylu: Muharrem İnce beni dinlesin... Sonuna kadar bu işin peşindeyiz

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Buluşması'nda, Eyüpspor'un sahasını bulunduğu yerde hemen dönüştüreceklerini söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine değinen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Amerika'nın eliyle kurgu kurmak, hele kirli, ahlaksız, rezil birtakım oyunlarla terbiyesiz, ahlaksız Kılıçdaroğlu, bana kendi milletvekilinin kasetini, 'Ne olursun Süleyman Soylu, bunu bul ve o milletvekilinin kasetini...' bunu söylemeyecektim ama söyleyeceğim, biz insanlık, adamlık yaptık. Gittik Kıbrıs'ta yakaladık, kasetleri aldık, sakladık ve bugüne kadar kendi milletvekilinin kaseti çıkmadı. Sen ne edepsiz bir adamsın ki FETÖ ile işbirliği yapıyorsun da insanları kaset mağduru yapıyorsun. Biz namuslu insanlarız. Aile bağı nimetinin ne olduğunu biliyoruz. İnsanları montaj kasetlerle birtakım şeylerle itibar suikastı yapabilecek bir anlayışı ortaya koyuyorsunuz. İnsanların aileleri yok mu? Bu kadar mı ucuz. Yarın sen iktidara gelirsen insanlarla ilgili değerlendirmelerini kasetler üzerinden mi koyacaksın? Kendin, Baykal'a yaptığın gibi... Kendin başka birilerine yaptığın gibi..."

- "SONUNA KADAR BU İŞİN PEŞİNDEYİZ"

Kılıçdaroğlu'nun kendisinin rica ettiğini aktaran Soylu, "Kendi arkadaşlarını gönderdin, 'Allah'ını seversen milletvekilimin kasetini bul ve bunu yok et, bunu bir şekilde ortaya çıkartma aile mahremiyetine karşı...' Ne edepsiz bir adammışsın sen ya... Demek ki bu devlet senin elinde olsa, milletin her türlü ilişkisini ortaya koyabilecek bir anlayışı sergileyeceksin. Eğer isim ver derse isim de veririm ama isim vermem. Neden isim vermem. Çünkü herkes biliyor. CHP Grubunda herkes biliyor. Çok ayıptır bu işler..." ifadelerini kullandı.

"Bu devlet bunlara mı emanet edilecek?" diye soran Soylu, şunları kaydetti:

"En önemli oy, demokrasidir. İnsanlar oy verdiler Muharrem İnce'ye... Gümrük kapılarında oy vermediler mi? Oy verme işlemi başlamadı mı? Amerika, Biden diyor ki, 'Bu sefer darbeyle değil, seçimle yapacağız bu işi.' Yani 'Türkiye'nin seçimine müdahale edeceğim' açık... Anlatıyor nasıl müdahale edeceğini... Biz bunu anlatırken kıyameti koparttılar onların süslü püslü adamları... Yazıklar olsun... İnsanların haysiyetiyle onuruyla şerefiyle bu şekilde uğraşılır mı? Buradan Muharrem İnce beni dinlesin. Bu işin sonuna kadar peşindeyiz. Nerede olursa olsun, Türk demokrasisine, Türk seçimine, cumhurbaşkanlığı seçimine kim müdahale ediyorsa, bunun adı Kılıçdaroğlu da olursa olsun sonuna kadar bu işin peşindeyiz, peşini de bırakmayacağız."