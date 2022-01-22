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Bakan Soylu, Nusaybin'de esnafı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesinde esnafı ziyaret etti. Vatandaşlar sohbet eden Bakan Soylu, ikram edilen kahveyi içti.

IHA22 Ocak 2022 Cumartesi 21:54 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 21:54
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Beraberindeki Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ile birlikte Tarihi Nusaybin Çarşısını ziyaret eden İçişleri Bakanı Soylu, burada sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Bakan Soylu, vatandaşlar tarafından ikram edilen kahveyi içti. Bir dürümcü tezgahını ziyaret eden Soylu, burada vatandaşlara dürüm ikram etti. İçişleri Bakanı Soylu ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.

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