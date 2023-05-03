Bakan Soylu operasyonu canlı yayında duyurdu: 524 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 52 ilde yürütülen Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi

Bakan Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Bu operasyon 2841 personelle, toplam 52 vilayette ve 598 şüpheliye yönelik yapılmıştır. 524'ü şüpheli yakalanmıştır.

* Avrupa ve ABD pes etti. Biz ise Afganistan-İran-Türkiye hattındaki Türkiye'yi hedefleyen eroin rotalarından birinin rotasını değiştirdik.