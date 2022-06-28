İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından konu başlıkları;

Evini su basan vatandaşlarımızın endişesi olmasın, bu konuda elimizden geleni yapacağız.

5 binin üzerinde personel ve 960'ın üzerinde iş makinesi, Batı Karadeniz'de sel felaketine karşı çalışıyor.

Hükümetimiz bu konuda kararlı, elimizden geleni yapacağız.

Özellikle geçen yıl ağustos yağmurlarından sonra gerek derelerin temizliği, gerekse buradaki en büyük risklerdeki biri de rüsubatın suyla beraber gelmesi ve tıkamalar olması. Tıkamaların oluşturduğu taşkınlarla da önü alınamayacak bir suyla karşı karşıya kalınmasıydı.

Geçen yıldan itibaren bütün kurum ve kuruluşlar tedbirlerini aldılar. Hem menfezlerini temizlediler hem rüsubatlar ciddi şekilde temizlenmiş oldu. Hem de orman depolarındaki ağaçlar ilgili yerlere kaldırılarak oluşturabileceği yeni bir tıkamaya sebebiyet teşkil etmedi.

Çok kısa bir süre içinde çok yoğun yağan bir yağmurun dereyi yükselmesinden kaynaklanan bir sonuçla karşı karşıyayız.

Şunu ifade etmek isteriz, Sayın Cumhurbaşkanımız beş bakan arkadaşımızı görevlendirdi. Burada topyekûn herkes elinden gelen gayreti ortaya koyarak zararın en az olabilmesini temin etmek için ciddi bir çalışma ortaya koyuyoruz. Koymaya da devam edeceğiz. Biz bu mesele buradan kalkana kadar da Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle, arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Can gitmesin diğerini telafi ederiz. Hükümetimiz bu konuda kararlıdır.