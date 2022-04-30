Bakan Soylu sert çıktı: Teröristi yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz!

Terörist Şafak Duran'ın tutuklanmasından rahatsızlık duyan İmamoğlu'na sert tepki gösteren Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

İBB'ye işe aldığı teröristi, yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz! Türk Polis Teşkilatı'na teröristi yakaladığı için iftira atan cahil; sana haber verselerdi de, ortakların HDPKK'ya ispiyonlayıp, teröristi kaçırtsa mıydın?

3 yıldır İstanbul'da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı ! Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin...

İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü.