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  • Bakan Soylu sert çıktı: Teröristi yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz!
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Bakan Soylu sert çıktı: Teröristi yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörist Şafak Duran'ın İBB'de görev aldığının ortaya çıkmasının ardından suçu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atan İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi. Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, 'İBB'ye işe aldığı teröristi, yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz! Türk Polis Teşkilatı'na teröristi yakaladığı için iftira atan cahil.' dedi.

30 Nisan 2022 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
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Terörist Şafak Duran'ın tutuklanmasından rahatsızlık duyan İmamoğlu'na sert tepki gösteren Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

İBB'ye işe aldığı teröristi, yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz! Türk Polis Teşkilatı'na teröristi yakaladığı için iftira atan cahil; sana haber verselerdi de, ortakların HDPKK'ya ispiyonlayıp, teröristi kaçırtsa mıydın?

3 yıldır İstanbul'da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı ! Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin...

İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü.

  • şafak duran
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  • Bakan Soylu

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