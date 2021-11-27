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Bakan Soylu Silivri'de muhtarlarla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi.

AA27 Kasım 2021 Cumartesi 11:52 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 11:52
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Silivri Belediyesi Oğuz Aral Sergi Salonu'nda ilçedeki 39 mahalle muhtarının katılımıyla gerçekleşen buluşmada, Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren, Bakan Soylu'ya yöresel ürünlerin bulunduğu bir paket hediye etti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da katıldı.

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