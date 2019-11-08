Bakan Soylu: Sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Milletimize sözümüzdür; Karayılanı ölü yılan haline getireceğiz.' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimize sözümüzdür; Karayılanı ölü yılan haline getireceğiz." dedi.
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