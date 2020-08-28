AA 28 Ağustos 2020 Cuma 19:06 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 19:26

İçişleri Bakanı Soylu: "Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik, yurt içi terörist sayısı 400 seviyesinde"

İçişleri Bakanı Soylu: "13 Temmuz'da başlayıp şu an 7 ayrı bölgede 8 bin 400 personelle devam eden Yıldırım operasyonlarında 36 terörist etkisiz hale getirilmiş, 56 mağara ve sığınak imha edilmiş, sadece bu operasyon kapsamında 21 milyon kök kenevir ele geçirilmiştir"

İçişleri Bakanı Soylu: "Göç yönetiminde, dünyanın korktuğu ve kapılarını kapattığı bir dönemde, insani bir strateji ortaya koyduk ve bugün kaçak göçle etkili şekilde mücadele ediyoruz. Geçen yıl 468 bin kaçak göçmen yakaladık. Sahil Güvenlik Komutanlığımız geçen yılın tamamında 4 bin 592 kişiyi denizlerden sağ olarak kurtardı. Bu yıl ise daha ilk 8 ayda 8 bin 524 kişiyi sağ olarak kurtardı"

İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosuna asanları şiddetle kınıyorum"

İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul Barosuna da yazıklar olsun, İstanbul Barosunun yöneticilerine de yazıklar olsun"

İçişleri Bakanı Soylu: "Emniyet mensubu arkadaşlarımız derhal o fotoğrafı oradan kaldırdılar ama bu milletin vicdanı ile oynamasınlar artık"