Bakan Soylu: Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz
Bakan Soylu: Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı.
16 Nisan 2022 Cumartesi 12:44 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 12:44
Bakan Soylu: Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı.