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Bakan Soylu: Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz

Bakan Soylu: Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı.

16 Nisan 2022 Cumartesi 12:44 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 12:44
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Bakan Soylu: Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı.

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