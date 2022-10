Bakan Soylu: Toplam 8 bin lira ilk etapta yardım yaptık

Bakan Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile gittiği Göle ilçesine bağlı Balçeşme köyünde kurulan "Afet Koordinasyon Merkezi"nde, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve kurum müdürlerinden 27 Eylül'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili brifing aldı.

Soylu, burada yaptığı açıklamada, depremin ardından bütün ekiplerin seferber edildiğini, çadırdan yaşam malzemelerine kadar vatandaşların bütün ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Depremde, can kaybı ve içinde oturulup da yıkılan evin bulunmadığını dile getiren Soylu, "Ağır hasarlı yaklaşık 102 konut oldu. Bunların da 70'inde oturuluyor. 87 ahır var, 44'ü kullanılıyordu. Bu 44'te de ağır hasar var. 45 depo bir de iş yerinde hasar oldu." dedi.

Deprem anından bugüne kadar ekiplerin gece gündüz demeden bölgede vatandaşlara hizmet ettiğini ifade eden Soylu, "Biz bu tip afetlerde vatandaşımızın yanında olmayı, vatandaşımıza olan bir borç olarak görürüz. Çünkü bu ülkeye fedakarlık istediğiniz zaman fedakarlık yapıyorlar, 'askere gel' diyorsun gidiyor, 'vergi ver' diyorsun veriyor. Sana ihtiyacı olduğu zaman da onların emrinde olman lazım. Bütün afetlerde el birliğiyle, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eskiden böyle şeyler yoktu." diye konuştu.

- 8 BİN 740 ÖĞÜN YEMEK VERİLDİ

Hasar belli olmadan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AFAD'dan kaynak aktarıldığını ifade eden Soylu, bölgeye, şu ana kadar 412 çadır ulaştığını, bunların 355'inin kurulduğunu, 56 battaniye ile 84 hayvan çadırının da geldiğini belirtti.

Kızılay tarafından 600 gıda kolisi dağıtıldığını, o günden itibaren de 8 bin 740 öğün yemek verildiğini anlatan Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından da gençler için bir spor salonu yapılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Eğer vatandaşımız bir afetle karşı karşıya kalıyorsa devlette 'yok' yoktur." şeklinde kendilerine bir talimatının bulunduğunu anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"O kadar basit. Biz elimizden geleni yapmakla mükellefiz. 5 şiddetindeki depremde etkilenen 102 konut ki bunlarda ağır hasarlı olanlar var. Bunun ancak 77'sinde ikamet vardı. 6 köyü etkiledi. Buralarda şu ana kadar 412 çadır kuruldu. 85 hayvan çadırı geldi. Konteyner de getiriyoruz. Hepsine sobaları da verilecek. Allah daha büyük keder vermesin. Burada ağır hasarlı binalar yıkılacak. Onlara girmeyin. Hafif hasarlı binaları da kontrol edeceğiz. Ağır hasarlı binaların yerine de tüm köylerde yapılabilecek en güzel konutları da çok çabuk bir şekilde yapıp teslim edeceğiz."

- "BİZ DEPREM KONUTU DA YAPIYORUZ"

Ardahanlılara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selam ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten Soylu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın söylediği bir söz var. 'Öyle bir evler yapacaksınız ki Anadolu'nun her köyüne Türkiye'nin her tarafına örnek olacak. İnsanlar bundan sonra böyle ev yapacak.' Biz maliyetine bakmıyoruz. Biz deprem konutu da yapıyoruz. Özellikle köy konutlarımız şehir konutlarını fersah fersah arkada bırakır. Herkesin gördüğü zaman 'çok güzel olmuş' diyebileceği yer yapıyoruz. Bizim milletimize her şey yakışır. Biz bir örnek koyacağız ki bizden sonra gelecek nesiller köylerde çok daha iyi, yaşanılabilir, standardı yüksek konutlar yapabilsin. Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon da anlayış da budur. Allah ondan razı olsun."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından Esenyayla köyünde incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara hitap eden Soylu, ellerinden gelen her şeyi güçleri yettiği kadar yapacaklarını ifade ederek, "Ağır ve diğer hasarlı olanlara 3 bin lirası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, 5 bin lirası AFAD'dan toplam 8 bin lira ilk etapta yardım yaptık. Ondan sonrasına bakacağız." diye konuştu.

Daha sonra Balçeşme, Çullu, Küçükaltunbulak ve Koyunlu köylerinde incelemelerde bulunan Bakan Soylu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.