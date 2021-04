Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA 10 Nisan 2021 Cumartesi 11:27 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 12:07

Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Mesajına, "Yıldızımız yine ışıl ışıl" diyerek başlayan Soylu, "176 yıl boyunca, 'Hırsız var' diyene koşan, 'Şikayetçiyim' diyeni dinleyen, 'Kaçırdılar, götürdüler' denileni bulup getiren, kah kavgayı ayıran kah komşuyu barıştıran kah okul önlerinde uyuşturucu satıcılarını yakalayan, trafikte uyuyanı uyandıran, kemer takmayana taktıran, sürat yapanı durduran, kaçakçıyı, teröristi, haini, dolandırıcıyı, kadına kalkan eli tutan Türk Polisi, bugün de milletinin emrinde, görevinin başındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Her gün artan suç yelpazesi ve güvenlik riskleri içinde, 15 Temmuz ihanetinden göç yönetimine, terörle mücadeleden asayişe, uyuşturucu tehdidinden trafik güvenliğine kadar bütün başlıklarda eşzamanlı olarak vatandaşın huzur ve güvenliği için alın teri döken Türk Polisinin, özellikle 15 Temmuz sonrası arttırdığı yüksek kapasiteni köklü mazisinden getirdiği tecrübesiyle birleştirerek emsalleri arasında dünya ölçeğinde önde gelen bir kurum haline geldiğini vurgulayan Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"Yüksek teknoloji kullanan, uzmanlığa ve hizmet içi eğitimlere ağırlık veren, cezaya değil denetime ve farkındalık oluşturmaya odaklanan, Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşın gündelik ihtiyaçlarının karşılanması dahil sahanın her noktasında görev yapan, yeni kurduğu Polis Arama Kurtarma Birimiyle enkaz altındaki afetzedelere dahi umut olan, hukuku ve merhameti rehber edinen bir hizmet anlayışı, elde ettiği saha sonuçlarıyla da milletimizin takdirini kazanmıştır. 15 Temmuz sonrasında, 2015-2020 arasında, trafikteki can kayıplarında yüzde 35, madde bağlantılı can kayıplarında 2017-2020 arasında yüzde 74,6, evden hırsızlık günlük ortalamasında 2017-2020 arasında yüzde 44 azalış elde eden, şehir operasyonlarıyla, hücre evi baskınlarıyla terör örgütlerinin hücre yapılanmalarını, karar mekanizmalarını, eylem planlarını çökerten, istihbarat kapasitesiyle kurulan tuzakları kuranların kendi başına geçiren, kaçakçılara, organize suç çetelerine yaptığı baskınlarla ülkenin ekonomisini ve kamu düzenini koruyan, siber suçlarda yıllık dijital materyal inceleme kapasitesi 2016'da 45 bin olan, oysa bugün bu kapasiteyi 750 bine çıkaran Türk Polisi, sadece kendi ülkesi için değil başarılarıyla, kullandığı yüksek teknolojiyle çevresindeki coğrafya ve Avrupa için de güvenlik üreten bir kurum haline gelmiştir. Elde edilen bu başarı, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve desteği, bugün bu şanlı üniformayı giyen arkadaşlarımızın fedakarlığı, gayreti ve becerisi, milletimizin feraseti ve sevgisi, devletimizin gücü ve 176 yıllık kurum kültürünün eşsiz birleşiminin eseridir."

Soylu, başta 15 Temmuz Şehitleri olmak üzere, kurulduğu ilk günden bugüne kadar şehit olan polisler, gaziler ve teşkilata emek veren büyükleri rahmet ve şükranla andığını belirterek Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti. Soylu, "Bu asil üniformaya hizmet eden tüm mesai arkadaşlarımı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.