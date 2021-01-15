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Bakan Soylu duyurdu: Kadroları tamamen tasfiye edilmiştir

Soylu: 'Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra yaşadığı değişim ve gelişim tarihin hiçbir döneminde yaşanmamıştır. Yerli ve millilik alelade bir söylem değildir, bu ülkenin bu milletin Türkiye'nin 21. yüzyıl stratejisidir.'

15 Ocak 2021 Cuma 16:06 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 16:24
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur. Onlar da Avrupa'ya kaçma telaşında." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, "PKK'ya yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Kandırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız." dedi.

Bakan Soylu, "Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra yaşadığı değişim ve gelişim tarihin hiçbir döneminde yaşanmamıştır. Yerli ve millilik alelade bir söylem değildir, bu ülkenin bu milletin Türkiye'nin 21. yüzyıl stratejisidir." ifadesinde bulundu.

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