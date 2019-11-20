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Son dakika... Bakan Soylu: Türkiye terörle mücadelede tarihinin en güçlü noktasına gelmiştir

Bakan Soylu, “Türkiye göçü vicdan ve merhamet ekseninde yönetirken, terörle mücadelede tarihinin en güçlü noktasına gelmiştir.”dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

“Türkiye göçü vicdan ve merhamet ekseninde yönetirken, terörle mücadelede tarihinin en güçlü noktasına gelmiştir.

Emniyet ve Jandarma arasındaki 'Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi Entegrasyonu" sayesinde 18 Temmuz 2018'den itibaren 2.065'i terör, 722'si öldürme olmak üzere 59 bin 946 olay aydınlatıldı.

İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

6 faz olarak devam eden kıran operasyonları çerçevesinde de şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmiş, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir.

Terör örgütü PKK'ya katılım 2014'deki 5558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibariyle 108'e düştü. İkna ve teslim yolu ile 2019'un ilk 289 terörist teslim oldu.

Yurtiçindeki terörist sayısı 2016'dan bugüne azaldı ve 2500'lü seviyelerden 2019 Kasım itibariyle 550'li rakamlara geriledi.

Terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonların sayısı ilk 10 aylar itibariyle son 3 yılda %150 artarak 40 bin seviyesinden 101 bin seviyesine çıktı.

 

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