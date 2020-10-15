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Bakan Soylu: 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diye düşünenlere anlatıyorum...

İçişleri Bakanı Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 'Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

AA15 Ekim 2020 Perşembe 10:26 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 11:51
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İçişleri Bakanı Soylu, "21. yüzyılın gelişmiş medeniyetleri ne yazık ki Orta Doğu'da istikrarsızlığa ve teröre senaristlik ve rejisörlük yapmaktadır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DEAŞ-PKK ve bunların uzantılarına karşı kurduğumuz saha baskısı, içerde terörle mücadelemiz, güvenliğimizin esas itibarıyla sınırlarımızın ötesinde başladığını net şekilde ortaya koymuştur. Bunu 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diye düşünenlere anlatıyorum. Libya'ya gidiyoruz, 'Libya'da ne işin var? Suriye'de ne işin var? Doğu Akdeniz'de ne işin var? Irak'ta ne işin var?' Keşke bir işimiz olmasaydı." diye konuştu.

"414 BİN 61 SURİYELİ GÖNÜLLÜ OLARAK ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Bakan Soylu, "Sınır ötesi harekatlarımızla oluşturulan güvenlik sayesinde, bugüne kadar 414 bin 61 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü." ifadelerini kullandı.

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