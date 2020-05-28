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Güncel

Bakan Soylu Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde konuşuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin dijital platformda düzenlenen tanıtım toplantısında soruları cevaplıyor.

28 Mayıs 2020 Perşembe 11:30 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 11:34
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