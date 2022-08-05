İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2022 Cuma / 8 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9346
  • EURO
    18,2833
  • ALTIN
    1022.33
  • BIST100
    2750.49
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Soylu ve Bakan Kasapoğlu, 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri ile toplantı yaptı
Güncel

Bakan Soylu ve Bakan Kasapoğlu, 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri ile toplantı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri ile öğrenci yurtlarına ilişkin toplantı yaptı. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin dünya üzerindeki en büyük ve en nitelikli yurt altyapısına sahip olduğunu vurgularken, “Öğrenci barındırma sisteminin standartlarını dünyada biz belirliyoruz. 81 il, 251 ilçe 775 yurdumuz bulunuyor” dedi.

IHA5 Ağustos 2022 Cuma 19:54 - Güncelleme:
ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık bürokratları, 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri ile öğrenci yurtlarına ilişkin bir toplantı yaptı. İçişleri Bakanlığı Gamer Salonu'nda gerçekleştiren toplantıya, Bakan Soylu ve Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Selim Baydaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er katıldı. Toplantıya 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri de videokonferans ile katıldı.

Bakan Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada, dünya üzerindeki en büyük ve en nitelikli yurt altyapısına sahip ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Öğrenci barındırma sisteminin standartlarını dünyada biz belirliyoruz. 81 il, 251 ilçe 775 yurdumuz bulunuyor. Bu sayı yeni yatırımlarla artıyor. Bu anlamda hep birlikte yeni dönemi istişare etmek, atılacak adımları birlikte atmak ve artan yurt talebine kalıcı çözümleri birlikte üretebilmek için bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  • 81 ilin valisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.