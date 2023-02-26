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Bakan Soylu: Yalanların bir merkezden yönetildiğinin kanaatindeyim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elbistan'da konteyner kentleri gezerek bilgi aldı. Soylu, “Yalanların bir merkezden yönetildiğinin kanaatindeyim. Onları arkadaşlarımız ve bizler yalanlıyor ve işimize bakıyoruz.” dedi.

IHA26 Şubat 2023 Pazar 17:00 - Güncelleme:
Bakan Soylu: Yalanların bir merkezden yönetildiğinin kanaatindeyim
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elbistan'da koordinatör olarak görev yapan valilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu konteyner noktalarını gezerek vatandaş ile sohbet etti, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"MİLLETİMİZLE BERABER DAHA DA GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"

Bakan Soylu, "Konteyner kentlerin altyapısı yapılıyor. Bir taraftan kuruluyor. Diğer taraftan en önemli mesele enkazın kaldırılması. Bu önümüzdeki süreçte temel meselelerimizden birisi olacağını söylemek isterim. Herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Dünyada hiçbir ülke bir taraftan arama kurtarma çalışması, bir taraftan enkaza girip, bir taraftan emsal kalıcı konutların yapılması, bir taraftan konteyner, bir taraftan çadır, bir taraftan sağlık ve hastaneler, bir taraftan eğitim, bir taraftan psikososyal, bu ancak devlet – millet işbirliği ile yapabileceğiniz bir durum. İşimizin zor olduğunu ama bu zorluktan milletimizle beraber daha da güçlenerek çıkacağız" dedi.

"YALANLARIN BİR MERKEZDEN YÖNETİLDİĞİNİN KANAATİNDEYİM"

Batı medyasının olumsuz haberleri hakkındaki soruyu yanıtlayan Soylu, "Bizim işimiz milletimizin işini görebilmek. Onlar fitne ve yalan üretiyor. Biz o sahaya girmeden acaba bir kişinin daha işini nasıl görebiliriz, bir konteynerin altyapısını nasıl yapabiliriz buna bakıyoruz. Elbette ki söyledikleri ve yaydıkları iftiraların ve yalanların bir merkezden yönetildiğinin kanaatindeyim. Onları arkadaşlarımız ve bizler yalanlıyor ve işimize bakıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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