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Bakan Soylu: Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi

Bakan Soylu: Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi. 17 bin 303 güvenlik soruşturmasının 17 bin 128'i tamamlandı. Devam eden 175 tanesi, adliyelere gönderilen personelle bugün tamamlanacak.

DHA12 Eylül 2022 Pazartesi 12:04 - Güncelleme:
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Bakan Soylu: Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi. 17 bin 303 güvenlik soruşturmasının 17 bin 128'i tamamlandı. Devam eden 175 tanesi, adliyelere gönderilen personelle bugün tamamlanacak.

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