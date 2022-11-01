Bakan Soylu yeni mezun polislere seslendi: Dünyanın en iyisi olarak örnek gösterilmelisiniz

Bakan Soylu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde, Türk Polis Teşkilatının, tarihinin en güçlü ve başarılı dönemini yaşadığını belirtti.

Teşkilatın, ATAK helikopteri, insansız hava araçları, yerli ve milli silahlar, yenilenen yerleşkeler, yurt dışında verdiği eğitimler ile Türkiye Yüzyılı'nın güven unsuru haline geldiğini kaydeden Soylu, medeniyet, demokrasi, milli irade ve aziz milletin emrinde olduklarını ifade etti.

"MİLLETİMİZİN NAMUSUNU VE ONURUNU TEMSİL EDİYORSUNUZ"

Soylu, mezun olan polis amirlerinden hiçbir zaman rehavet içerisinde olmamalarını, aralarındaki dostluk bağını güçlü tutmalarını, birlikte çalıştıkları polislerin mesleki ve ailevi problemleriyle ilgilenmelerini isteyerek şöyle konuştu:

"Siz, dünyanın en iyi silah atıcıları olmalısınız, sporunuzu en sağlıklı şekilde yapmalısınız, siz ahlak olarak, medeniyetimizin değerleri olarak, şefkat ve merhamet olarak numune olarak gösterilmelisiniz. Siz yürürken devlet yürüyor. Onun için kıymetli arkadaşlarım, görevinize layıkıyla sarılmalısınız. Evinizden çıkarken Ayetel Kursilerle çıkmalısınız. Hiç unutmayın, bir operasyona abdestsiz gitmemelisiniz. Çünkü belinizde silahınızla üzerinizde üniformanızla milletimizin namusunu ve onurunu temsil ediyorsunuz."

Ailelerden de çocuklarının üzerinden ellerini çekmemelerini isteyen Soylu, "Onları dualarınızla zırhlandırın. Onların her halinde yanlarında olun. Çünkü onlar bugünden itibaren sadece sizin değil, aynı zamanda milletin, aynı zamanda bu büyük milletten ve bu büyük coğrafyadan ümit bekleyen ümmetin ve insanlığın evladıdır. Başarılar diliyor, tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"HER BİR ARKADAŞIMIZ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMAKTADIR"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da Türk Polis Teşkilatının sadece Türkiye içinde değil, verdiği uluslararası eğitimlerle bölgesinde ve birçok ülkede güvenliğe katkı sağlar hale geldiğine işaret etti.

Bunun artarak devam edeceğine inandığını söyleyen Aktaş, "177 yıldır güçlü ve güvenli Türkiye idealiyle vatan, millet, bayrak sevdası ve sadakatiyle yürüdüğümüz bu yolda aramıza katılan her bir arkadaşımız gücümüze güç katmaktadır. Halen görevi başında olan 336 bin teşkilat mensubumuzla birlikte bugün amir olarak huzurlarınıza arz etmekten gurur duyduğumuz bu evlatlarımız da inşallah üzerlerine aldıkları bu emaneti sadakatle taşıyacaklar, bizler için aziz milletimize karşı birer yüz akı olacaklardır." diye konuştu.

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ise son 8 yılda 18 bin 326 komiser yardımcısı mezun ettikleri, bunun mevcut amirlerin yüzde 80'ine karşılık geldiğini belirtti.

Aynı dönemde 116 bin 269 polis memuru, 28 bin 931 çarşı ve mahalle bekçisinin mezun olduğunu kaydeden Çolak, böylece son 8 yılda toplam 163 bin 526 personel mezun ettiklerini ifade etti.