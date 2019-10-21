Bakan Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması

Bakan Soylu: Yıl başından itibaren 75 bin kaçak göçmen sınır dışı edildi
Bakan Soylu, '(Kaçak göçmen) Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı işlemleri gerçekleştirdik. Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında.' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayı’nda konuştu. Bakan Soylu, "(Kaçak göçmen) Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı işlemleri gerçekleştirdik. Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında." dedi.
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