Bakan Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması

Bakan Soylu: Yıl başından itibaren 75 bin kaçak göçmen sınır dışı edildi Bakan Soylu, '(Kaçak göçmen) Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı işlemleri gerçekleştirdik. Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında.' dedi.