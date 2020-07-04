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  • Bakan Soylu'dan ‘asker uğurlama' görüntülerine tepki: Kabul edilebilir değil
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Bakan Soylu'dan ‘asker uğurlama' görüntülerine tepki: Kabul edilebilir değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla asker eğlencesinde havaya ateşe açılmasına ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert tepki gösterdi.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 14:39 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 14:53
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Bakan Soylu, Twitter hesabından Beykoz'da asker eğlencesi düzenleyen grubun görüntülerini paylaşarak yaptığı açıklamada, askere gitmenin, askerlik yapmanın şeref olduğunu belirtti.

"Kınalı kuzuların" şanla, şerefle, dua ve vakar ile gönderilmesi gerektiğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil. Abartı, geleneğimizde, kültürümüzde ve inancımızda yoktur. Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz. Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım."

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