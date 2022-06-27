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Bakan Soylu'dan Batı Karadeniz'deki şiddetli yağışlara ilişkin açıklama: Can kaybı ve kayıp ihbarı henüz yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki şiddetli yağış sonrası şu ana kadar can kaybı ve kayıp ihbarının bulunmadığını açıkladı. Sel ve taşkının riskinin devam ettiğini belirten Bakan Soylu, 'Sahada tüm kurumlar azami gayret gösteriyor.' ifadelerini kullandı.

AA27 Haziran 2022 Pazartesi 16:32 - Güncelleme:
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Bakan Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz bölgesindeki yağışların sabah saatlerine göre şiddetinin azaldığını bildirdi.

Sel ve taşkının riskinin devam ettiğini belirten Bakan Soylu, "Can kaybı ve kayıp ihbarı henüz yok hamdolsun. Sahada tüm kurumlar azami gayret gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer'in bölgede koordinasyonu sağladığını bildiren Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"950 iş makinası, hava ve kara arama kurtarma aracı, 4 bin 684 personelle çalışmalar devam ediyor. Hemşehrilerimizden ricamız, lütfen uyarıları dikkate alalım. Şu an itibarıyla Kastamonu Bozkurt'ta güneş açtı. Zonguldak ve Bartın'da yağış devam ediyor. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • Batı Karadeniz
  • sağanak

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