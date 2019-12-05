Bakan Soylu'dan 'Ceren Özdemir' açıklaması İçişleri Bakanı Soylu, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 'Yapılan tespitlerde daha önce bir tanışıklıkları olmadığı aşikar. Söyledikleri ne kadar doğru soruşturmada ortaya çıkacak.' dedi.