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Bakan Soylu'dan 'Ceren Özdemir' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 'Yapılan tespitlerde daha önce bir tanışıklıkları olmadığı aşikar. Söyledikleri ne kadar doğru soruşturmada ortaya çıkacak.' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldiv’li mevkidaşı İmran Abdullah’ı makamında kabulu sırasında Türkiye'yi ayağa kaldıran Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Yapılan tespitlerde daha önce bir tanışıklıkları olmadığı aşikar. Söyledikleri ne kadar doğru soruşturmada ortaya çıkacak.

Elinde bıçakla hiç tanımadığı birini katledecek bir caniyle karşı karşıyayız.

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