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Bakan Soylu'dan Helin Bölek'le ilgili CHP'li Özel'e sert sözler: DHKP-C'nin talimatıyla ölüme yatırdınız

İçişleri Bakanı Soylu, Helin Bölek ile ilgili açıklamada bulunan CHP Milletvekili Özgür Özel'e sosyal medyadan tepki gösterdi. Bakan Soylu, 'Bakan Soylu, 'Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C'nin talimatıyla tedavisini engelleyerek hastaneden çıkartıp ölüme yatıran sizin milletvekilleriniz' dedi.

05 Nisan 2020 Pazar 09:50 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 10:12
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Helin Bölek ile ilgili açıklamada bulunan CHP Milletvekili Özgür Özel'e sosyal medyadan tepki gösterdi. CHP'lli Özel, "Grup Yorum mensubu sanatçı Helin Bölek'in ölüm orucundayken yaşamını yitirmesinin üzüntüsü içindeyiz. Gün, ölüm orucunu sürdüren Mustafa Koçak ve İbrahim Gökçek'i yaşatmak için harekete geçme günüdür. Talepler yerine getirilmeli, toprağa yeni bir canın düşmesi engellenmelidir." sözüne Bakan Soylu, sert sözlerle karşılık verdi. 

"ÖRGÜT YALAKALARI"

Bakan Soylu, "Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C’nin talimatıyla tedavisini engelleyerek hastaneden çıkartıp ölüme yatıran sizin milletvekilleriniz. Ölümü kutsallaştırıp DHKP-C’nin değirmenine ölü taşıyan da sizsiniz @eczozgurozel. Gerçek yüzünüz bir kere daha görüldü, örgüt yalakaları" dedi.

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