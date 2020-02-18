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Bakan Soylu'dan 'darbe' söylemlerine ilişkin açıklama: 15 Temmuz'a rahmet okurlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, RAND'in Pentagon için hazırladığı 277 sayfalık raporunda yer alan 'darbe olasılığı' tartışmalarına değindi Soylu; 'Halep oradaysa arşın burada. Darbeyi aklından bile geçirenler, 15 Temmuz'u rahmetle okur' ifadelerini kullandı.

18 Şubat 2020 Salı09:23 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 10:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, RAND'in Pentagon için hazırladığı 277 sayfalık raporunda yer alan 'darbe olasılığı' tartışmalarına ilişkin Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Hande Fırat'a konuştu. Soylu, "Darbeye teşebbüs edenleri kimse kurtaramaz" dedi.

"Halep oradaysa arşın burada" diyen Soylu, "Türkiye’de darbe yapabilecek ne kimse var, ne de bir kurum var. Birtakım mahfiller tahrik ediyor, tahrik etmeye çalışıyor. Tahrik yapan da eden de çalışan da tahrike gelen de 15 Temmuz’da darbecilerin karşı karşıya kaldığı süreci rahmet okurlar. Darbeyi aklından bile geçirenler, 15 Temmuz’u rahmetle okur. Darbeye karşı güçlü bir şekilde bilendik. Bu kez darbeye teşebbüs edenleri kimse kurtaramaz" açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin hiçbir kurumunda vesayet talebi yok

Fırat'ın "Birileri yeniden askeri vesayet istiyor" tartışmasını hatırlatması üzerine de konuşan Soylu, "Türkiye’nin hiçbir kurumunda vesayet talebi yok. Vesayet mirasçısı da yok. Kendi dönemlerinde Türkiye’yi vesayete bulaştırmış kişiler acaba yeniden olur mu diye bir alışkanlık, arayış içindeler" ifadelerini kullandı.

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