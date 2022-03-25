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Bakan Soylu'dan Diyarbakır'daki patlamada yaralanan vatandaşa ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşı hastanede ziyaret etti.

IHA25 Mart 2022 Cuma 21:11 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 21:11
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakan Süleyman Soylu, dün kaynak tüpünde gaz sıkışmasından dolayı Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi sitesinde meydana gelen patlamada 5'i ağır 11 kişi yaralanmıştı. Bakan Soylu, Memorial Hastanesi'nde tedavi altında olan vatandaşı ziyaret ederek hastane yönetiminden bilgi aldı. Soylu, yaralının ailesiyle de görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Soylu'ya Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve kurum amirleri eşlik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hastane ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

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