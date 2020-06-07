AA 07 Haziran 2020 Pazar 12:39 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 13:05

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İdlib meselesi her ne kadar virüs yüzünden kısmen gündemden düşmüş olsa dahi, ne yazık ki buradaki şartlar kendi kendine iyileşmiş veya bu mesele çözülmüş değildir. Hem bizim yanı başımızda hem dünyanın gözü önünde ciddi bir insanlık dramı yaşanmaktadır." dedi.

TÜM DÜNYANIN VE İNSANLIĞIN PROBLEMİDİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Koronavirüs günlerinde balkonlarda birbirine müzik yaparak, alkış tutarak bir sevgi dünyasında yaşadığımızı iddia eden dünya, İdlib'de yaşananlara sırt dönmemelidir. Bir kere herkes şunu iyi anlamalıdır ki buradaki problem sadece Türkiye'nin ve burada zorluklarla karşı karşıya kalmış insanların problemi değildir, tüm dünyanın ve insanlığın problemidir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu corona virüs ile mücadeleye de değinerek "Türkiye, sağlık sisteminden kamu yönetimine kadar dünyada bu süreci en başarılı yöneten ülke olmuştur." diye konuştu.