Bakan Soylu'dan 'iki önemli haber...''

28 Eylül 2020 Pazartesi 18:25 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 18:32

İçişleri Bakanı Soylu yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Annelerinin bekleyişinde 18. kavuşmanın yarın gerçekleşeceğini, kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK mensuplarından birini sınırlarımız içerisinde etkisiz hale getirildiğini belirterek 'Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun' dedi.