Bakan Soylu'dan 'iki önemli haber...''

İçişleri Bakanı Soylu yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Annelerinin bekleyişinde 18. kavuşmanın yarın gerçekleşeceğini, kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK mensuplarından birini sınırlarımız içerisinde etkisiz hale getirildiğini belirterek 'Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun' dedi.
İki önemli haber...— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) September 28, 2020
1- Diyarbakır Annelerinin 18. kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor.
2- Kırmızı kategoride aranan PKK Terör Örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik...
�� Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları
ruhunuz şad olsun... ����