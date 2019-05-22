Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım’ın tıpkı 28 Şubat sürecindeki gibi hakaretlere maruz kaldığını belirterek, “Binali Abi bir gösteriye gitti. Çıkışta aynen 28 Şubat manzaralarında olduğu gibi hakaretler ediyorlar. O da olgun bir şekilde onları alkışlayarak oradan çıkıyor. Biz bunları unutmuştuk.” diye konuştu.

İstanbul Fatih’te muhtarlar ile buluşmasında konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Binali Yıldırım’a gösterilen tepkinin kendisine gösterilmiş olması ihtimalini anlayacağını ifade ederek şunları kaydetti:

“Bunu bana yaparsınız, anlarım; uyuşturucuyla mücadele ediyorum, terörle mücadele ediyorum, herkesin ayağına basıyorum. Ama Binali Abi’nin 17 yıldır bu ülkede havalimanından Marmaray’a, Osmangazi Köprüsü’nden Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne, cepteki internetten otoyollara kadar Türkiye’de birçok hizmetin altında imzası var.”

“DÜN İNSANLARA ECİŞ BÜCÜŞ BAKANLAR, BUGÜN BİRAZ PALAZLANINCA…”

Konuyla ilgili olarak 23 Haziran’a bakışına dair kısa bir değerlendirme yapan Soylu, “Dün insanların kıyafetlerine tahammül edemeyenler, eciş bücüş bakanlar, insanların inançlarına farklı muamele edenler; bugün aynı işi biraz palazlanmaya başlayınca aynı şekilde göstermeye çalışıyorlar. Endişem budur.” sözlerini kullandı.

“VERİ KOPYALAMA İŞLEMİNİ DOĞRU BULMUYORUM”

Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulundan mazbatasını alır almaz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki verileri kopyalama talimatı verdiğini hatırlatan İçişleri Bakanı Soylu, “İstanbul’daki verileri kopyalamak için talimat vermek doğru değildir. Devlet adamlığıyla bağdaşmaz. Başka bir şeyi götürür devlet hayatından. Tahrifatlar yapacaksın, ellerinden bunları alacaksın, milletin kişisel verilerini alacaksın… Doğru bulmuyorum.” diye konuştu.

“ALLAH’TAN BELEDİYE BAŞKANI DEĞİL, BİZİ İSTANBUL’A SOKMAYACAK”

Ekrem İmamoğlu’nun iki gündür “Süleyman Soylu’nun İstanbul’da ne işi var?” diye sorduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, “Allah’tan belediye başkanı değil, bizi İstanbul’a sokmayacak. Ben içişleri bakanıyım. Gabar’da olduğum süreçte hiç sordun mu bu adamın orada ne işi var diye? Her yere giderim.” dedi.