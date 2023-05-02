Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na LGBT tepkisi: Bizi yıllardır yıkamadılar, bizim güçlü bir aile yapımız var

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da kanaat önderleri ile bir araya geldi. Bakan Soylu'ya Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da eşlik etti.

"ERKEKLE ERKEĞİN KADINLA KADININ EVLENMESİNİ TÜRKİYE'YE GETİRMEK İSTİYORLAR"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Soylu, "Kemal Kılıçdaroğlu olarak billboardlarda yazmışsın. Demişsin ki, 'cinsel yönelimin her türlüsünü kabul edeceğiz' demişsin. Erkekle erkeğin kadınla kadının evlenmesini Türkiye'ye getirmek istiyorlar. Bizi yıllardır yıkamadılar. Bizim güçlü bir aile yapımız var. Sadece anne baba değil aile, anne babalar oluşuyor, dedesi, babaannesi, büyük nenesi, halası, teyzesi, hatta komşular oluyor. Biz mahalle olarak da bir aileyiz" dedi.

"3 YILDIR GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIYLA CHP BÜTÜN BU HAZIRLIKLARINI YAPIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi CHP'nin 3 yıldır çalışma yaptığını söyleyen Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan gitsin diyenler kim gelsin diyor? FETÖ nereye gelecek? Devletin tekrar başına gelecek diyorlar. Tam 3 yıldır genel başkan yardımcılarıyla CHP bütün bu hazırlıklarını yapıyor. Tek tek Türkiye'yi dolaşıyor. Merak etmeyin getireceğiz diyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler ne diyorlar? Yeşilköy Havalimanı'nı Amerikan şirketine verecekler. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler ne diyorlar? Devletin jandarması, polisi, askeri, Mehmetçiği Türk Silahlı Kuvvetleri uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor şeklinde düşünceleri var" şeklinde konuştu.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA GELDİĞİM İLK BİR AYDAN İTİBAREN AMERİKA BANA BASKI YAPMAYA BAŞLADI"

Amerika'nın kendisine karşı baskı yaptığını söyleyen Bakan Soylu, "İçişleri Bakanlığına geldiğim ilk bir aydan itibaren Amerika bana baskı yapmaya başladı. Dedi ki biz şeyleri istiyoruz. Suriyelilerin biyometrik verilerini ve kimlik verilerini istiyoruz. Vermiyorum kardeşim dedim ve vermedik. Biz Amerika'ya ne yaptık da? Amerika bizi iki defa istenmeyen adam ilan etti. Türkiye belli bir noktaya geldi. Allah'a hamdolsun. Burada Türkiye'yi geri döndürmeye çalışıyorlar. Türkiye zaman kaybettirmeye çalışıyorlar. Kaptan gemini selamete çıkarıyor. Ve istikametini hangi olayla karşı karşıya kalırsak bozmuyor, bozdurmuyor. Bu kadar basit. Ona sahip çıkma zamanıdır. Zaman Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkma zamanıdır. Türkiye hepimizin huzurunun bulduğu bir ülke oldu. Hepimizin huzurunun kaçıracağı, kaçırılacağı bir ülkeye doğru götürülmeye çalışılıyor" ifadelerini kullandı.