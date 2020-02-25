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Son dakika... Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' iddialarına cevap: Hastaların saklandığı iddiaları yalan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs ile ilgili 'Yok 2 hasta var, 3 hasta var, bunların hepsi yalan ve dayanaksız. Böyle bir şey olursa biz bunu vatandaşımızla paylaşmak zorundayız' dedi.

AA25 Şubat 2020 Salı16:33 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 17:24

Soylu, Meclis'te gazetecilerin, İran'dan gelen uçağın Esenboğa'ya inmesi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu, "Yolcuları karantinaya alıyorlar. Bir önceki yapılan işlem aynı şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun, diğer risk alanları ve ülkelere dönük yeni bir önlemin söz konusu olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine Soylu, "Biliyorsunuz, İran'dan girişler yasak. Türk yolcular konusunda daha önce koymuş olduğumuz bir parantez vardı. O parantez çerçevesinde bir değerlendirme olmuş, onun dışında İran'dan Türkiye'ye girişler şu anda kısıtlı." yanıtını verdi.

Mal giriş çıkışlarıyla ilgili olarak Türkiye'nin transit kullanılabildiğinin anımsatılması üzerine Soylu, meselenin çok açık olduğunu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bu konuda ortak bir değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Soylu, "Türkiye'den transit geçiş İran'a gidebilir ama Türkiye'ye oradan bir daha dönüş olmaz. Eğer daha önce 15-20 günlük, bir aylık bir İran öyküsü yoksa başka bir ülkeden geliyor, Türkiye'den geçiyor ve İran'a gidiyor ama onu Türkiye'ye bir daha almıyoruz. Yani tek yön. İhracat da kapalı. Türkiye mahreçli gidiş yok." dedi.

Sosyal medya üzerinden "Koronavirüs Türkiye'de var, tespit edildi, saklanıyor" şeklinde yapılan spekülasyonların hatırlatıldığı Soylu, "Dün Van'daydım. Yok 'iki hasta bekleniyor, üç hasta var'. Bunların hepsi yalan ve dayanaksız. Böyle bir şey olursa zaten biz bunu vatandaşımızla paylaşmak zorundayız. Böyle bir şey söz konusu değil. Sağlık Bakanımız defalarca bu açıklamaları yaptı. Hükümet olarak bizler de bu konunun bütün gelişimini kamuoyu ile paylaşmak durumundayız." diye konuştu.

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