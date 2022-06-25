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Bakan Soylu'dan net mücadele mesajı: Ölümler 5 yıldır düşüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adli Tıp Kurumu verilerini paylaşarak uyuşturucuya bağlı ölümlerde son 5 yıldır düşüş yaşandığını belirtti. Öte yandan Antalya'da yüklü miktardaki kaçak içkileri ele geçiren Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarısını tebrik etti.

DHA25 Haziran 2022 Cumartesi 22:39 - Güncelleme:
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Bakan Soylu, Twitter hesabından Adli Tıp Kurumu'nun verileriyle hazırlanmış, doğrudan uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerin yıllara göre dağılımını gösteren tablo paylaştı.

Soylu, tabloda yer alan verilere göre son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümlerin azaldığını belirterek, "Uyuşturucuyla mücadelemizdeki kararlılığımızla; gençlerimizi, çocuklarımızı, insanımızı bu bataklığa teslim etmeyeceğiz. Adli Tıp Kurumu tespitlerine göre uyuşturucuya bağlı ölümler, aralıksız 5 yıldır düşüyor" dedi.

Soylu, uyuşturucuya bağlı ölümlerin 2017'de 941 iken 2021'de 270 olduğunu vurgulayarak "Uyuşturucuyu hep birlikte yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

"KAÇAK İÇKİYE BÜYÜK DARBE!"

Antalya'da, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarısını Twitter'dan paylaştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonda Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Emniyet ekiplerinin bu başarısını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçak içkiye büyük darbe! Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80 bin 261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Antalya emniyetimize ve KOM ekiplerimize tebrikler" dedi.

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