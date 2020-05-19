DHA 19 Mayıs 2020 Salı 00:52 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 00:54

Bakan Soylu, Twitter hesabından gazeteci Müyesser Yıldız'a tepki gösterdi. Soylu açıklamasında, "Çemçe grubunun itlafına bir PKK bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi. Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır" ifadelerine yer verdi.

Çemçe grubunun itlafına bir PKK bir sen üzülmüşsün.

Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi...

Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil,

devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır pic.twitter.com/kcDPaA3Ewy — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 18, 2020



